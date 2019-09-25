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Antrenörlerden Diyarbakırlı annelere destek

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Van Şubesi tarafından açılan C lisans kursuna katılan antrenörlerden Diyarbakır’daki annelere destek.

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Van Şubesi tarafından açılan C lisans kursuna katılan antrenörlerden Diyarbakır'daki annelere destek.


Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Van Şubesi Başkanı Mehmet Tuğrul, "TFF -TÜFAD işbirliği ile ilimizden ve ilimize ait bölgemiz antrenör adayları ve diğer illerden gelen antrenörlerimizle Van'da açtığımız C lisans kursundan Diyarbakır annelerine destek verdik. Karşılıksızdır annelerin sevgisi, merhameti, arayışı, feryadı. Annelerimizin yanındayız" dedi.

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