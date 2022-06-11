İhlas Haber Ajansı

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Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir apartmanın bacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir apartmanın bacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgilere göre, olay, ilçenin Serhat Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Bacada bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İpekyolu Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri, bacada mahsur kalan kediyi kurtardı.

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