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Arabası sayesinde tanıştığı kıza sürpriz evlilik teklifi

Van’ın Edremit ilçesinde ikamet eden Vedat Çaşurluk, ‘uğur böceğim’ dediği arabası sayesinde tanıştığı kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Van'ın Edremit ilçesinde ikamet eden Vedat Çaşurluk, ‘uğur böceğim' dediği arabası sayesinde tanıştığı kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.


İlçenin Erdemkent Mahallesi'nden (Yeni TOKİ) ikamet eden Vedat Çaşurluk, rica üzerine komşusuna misafirliğe gelen Ayşenur Olcay'ı arabasıyla evine bıraktı. ‘Uğur böceğim' dediği arabası sayesinde Olcay ile tanışan ve arkadaşlıklarını sürdüren Vedat Çaşurluk, daha sonra evlilik kararı aldı. Arkadaşlarıyla birlikte bir organizasyon yapan Çaşurluk, yakılan meşalelerin altında tanışmalarına sebep olan arabasına yazdığı ‘Benimle evlenir misin?' yazısı eşliğinde Ayşenur Olcay'a evlenme teklif etti. Teklife ‘evet' diyerek karşılık veren Olcay, parmağına takılan yüzükle büyük mutluluk yaşadı.


Genç çiftin önümüzdeki günlerde nikah kıyacakları belirtildi.

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