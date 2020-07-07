Araç motorunda sıkışan kedi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesi Japon Pasajı mevkiinde meydana geldi. Kedi sesi duyan vatandaşlar, çevrede yaptıkları incelemede bir aracın motorunda mahsur kaldığını görmeleri üzerine durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri bildirdiler. Kısa sürede bölgeye giden ekipler yaptıkları müdahale sonucu kedi, sıkıştığı yerden kurtarıldı.