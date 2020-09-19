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Aracın çarptığı tilki tedavi altına alındı

Van’ın Gevaş ilçesinde aracın çarptığı ve jandarmanın sahip çıktığı yaralı kızıl tilki tedavi altına alındı.

Van'ın Gevaş ilçesinde aracın çarptığı ve jandarmanın sahip çıktığı yaralı kızıl tilki tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Yol Kontrol Güvenlik Noktası civarında meydana geldi. Aracın çarpması sonucu yaralanan tilkiyi gören Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanları, durumu Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdiler. Bölgeye giden ekipler jandarmadan teslim alınan yaralı kızıl tilkin tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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