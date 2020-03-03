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Aracın iç yan döşemesinde 37 kilo 780 gram eroin çıktı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın iç yan döşemelerine zulalanmış vaziyette 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın iç yan döşemelerine zulalanmış vaziyette 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 04 plaka sayılı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın iç yan döşemelerine zulalanmış vaziyette 74 paket halinde toplam 37 kilo 780 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü H.G., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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