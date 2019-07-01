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Aracın motor bölmesine sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Van’ın Özalp ilçesinde bir aracın motor bölmesine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde bir aracın motor bölmesine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


İlçe merkezindeki bir aracın motor bölgesine sıkışan yavru kediyi fark eden vatandaşlar, hemen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliğine haber verdi. Hemen olay yerine gelen ekipler, motor bölümüne sıkışan yavru kediyi bir saatlik çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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