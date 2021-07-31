Aracın motor bölümüne giren kediyi polis sahiplendi

Van'ın Muradiye ilçesinde bir aracın motor bölümüne giren ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru kediyi polis sahiplendi.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde bir aracın motor bölümüne giren yavru kedi için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ve Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden destek istenildi. Bölgeye gelen ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu kurtarılan yavru kedi, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahiplendirildi.