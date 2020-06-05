Aracın tabanına gizlenen uyuşturucu Bozo'ya takıldı

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince narkotik madde arama köpeği Bozo ile bir araçta yapılan aramada 11 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Bozo'nun da katıldığı detaylı aramada, aracın taban altındaki marşpiyel boşluğuna zulalanmış vaziyette; 9 paket halinde toplam 5 kilo 840 gram metamfetamin, 4 paket halinde toplam 5 kilo 284 gram afyon sakızı, 8 adet sentetik ecza, bin 850 TL para ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili gözaltına alınan J.K., yolcu İ.A. ve Ö.K. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.