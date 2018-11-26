İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracın tabanındaki 82 kilo eroini Alfa buldu

Van’ın Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın tabanına gizlenmiş 82 kilo 770 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın tabanına gizlenmiş 82 kilo 770 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. 60 plaka sayılı araçta narkotik madde arama köpeği Alfa'nın da katılımıyla yapılan detaylı aramada, taban kısmına zulalanmış 72 paket halinde toplam 82 kilo 770 gram eroin ele geçirildi. Ş.H. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.