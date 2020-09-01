İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracın tavan döşemesine zulalanan eroin Bozo'ya takıldı

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan aracın tavan döşemesi altına zulalanmış vaziyette 10 kilo 225 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan aracın tavan döşemesi altına zulalanmış vaziyette 10 kilo 225 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 46 plaka sayılı otomobilin şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın tavan döşemesi altına zulalanmış vaziyette 20 paket halinde toplam 10 kilo 225 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü Z.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.