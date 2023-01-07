Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde dün gece yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, adeta buz pistine dönen yollar ise kazalara sebebiyet verdi. Edinilen bilgilere göre, Özalp ilçesine bağlı Mollahasan Mahallesi yakınlarında plaka ve sürücüleri bilinmeyen iki araç, yolların buzlanması nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.