Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu'ndan Başkan Akman'a teşekkür ziyareti

Artvin'in Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı ziyaret ederek, Arhavi'de yaşanan sel felaketinde verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkür etti.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde araç ve personel desteğinde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret etti. Ziyareti sırasında verdiği destekten dolayı Başkan Akman'a teşekkür eden Kurdoğlu, “Yaşadığımız sel felaketinin hemen akabinde Arhavi ilçemizde başlatılan çalışmalara verdikleri araç ve personel desteğinden dolayı Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman ve ekibine teşekkür etmek için geldim. Belediyemize ve Tuşba halkına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İmkanları çerçevesinde selden zarar gören Arhavililere destek sunmaya çalıştıklarını ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise selden etkilenen ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini iletip, bir daha böylesi felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.