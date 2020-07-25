Arı kovanlarına ayı saldırısı

Van'ın Muradiye ilçesinde, arı kovanlarına saldıran ayı, ballarla dolu kovanlara büyük zarar verdi.

Muradiye'de yıllardır balcılık yaparak geçimini sağlayan Salih Özdemir isimli üreticinin yaylaya bıraktığı arı kovanlarına ayı saldırdı. İlçeye 20 kilometre mesafede bulunan Alkasnak Yaylasına bıraktığı arı kovanlarının, ayı saldırısı ile büyük zarara uğradığını dile getiren Özdemir, “Ayı, daha öncede bir iki kez arı kovanlarına gelmişti. İlk gece misafir dedik, bir şey yapmadık. Ancak her gece gelip, kovanlara büyük zarar vermeye başladı. Ayıya zarar da vermek istemiyoruz. Elimizden de bir şey gelmiyor ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

Ayının iki üç gün içerisinde yaklaşık 40 arı kovanını parçaladığını belirten Özdemir, “Böyle giderse daha da zarar verecek. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.