İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arızadan dönen VEDAŞ ekiplerinin önüne çığ düştü

Van’ın Çatak ilçesinde arıza onarımından dönen Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Van'ın Çatak ilçesinde arıza onarımından dönen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) personelinin önüne çığ düştü. Yolda mahsur kalan ekipler, yolun açılmasıyla birlikte çığ bölgesinden ayrıldı.



Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi'ndeki arızaya giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, dönüşte yaklaşık 10 metre önlerinde çığ düştü. Karla birlikte kaya parçalarının yola düşmesiyle kısa süreli panik yaşandı. Yola mahsur kalan ekipler, mahalle sakinlerinin haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bağlı Çatak İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çığ bölgesi açılırken, ekipler merkeze döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.