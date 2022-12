Arvas: “2023 bütçesi üretime ve kalkınmaya önemli dayanak oluşturacak”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Arvas, bugüne kadar AK Parti hükümetleri tarafından hazırlanan bütçelerin, millete hizmet etmenin bir aracı olarak görüldüğünü, bu anlayışla kalkınma odaklı olarak hazırlandığını ve uygulandığını söyledi. Arvas, “2023 yılı bütçe teklifimizde, aynı hassasiyetle milletimizin ihtiyaçları ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda kamu hizmetlerinde süreklilik ve verimliliği esas alarak hazırlanmıştır. AK Parti'nin hazırladığı 21'inci ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı bütçesi olması bakımından önemli olan bütçe kanunu, Türkiye yüzyılının yolunu açacak bir yapıdadır. 2023 yılı bütçesi vatandaşlarımızı küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanımızı kollayacak mali bir altyapı oluşturulmaktadır. Bütçe, genel olarak toplumun tüm kesimlerine hitap eden, sahip çıkan programlar, destekler ve ödenekler içermektedir” dedi.

“Türkiye üretmektedir, üreterek büyümektedir”

AK Parti Grubu adına konuşan Arvas, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Sermaye Piyasası Kurulu bütçesi üzerine lehte görüşlerini ifade etti.

AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, Genel Kurulda yapığı konuşmada, “Günümüzde Sermaye Piyasası Kurulunun üstlenmiş olduğu düzenleyici rol finansal piyasalar açısından büyük önem arz etmektedir. İstikrarlı finansal piyasalar, ekonomik istikrarın da ön koşullarından biri haline gelmiştir. Etkin çalışan bir finansal sistem, reel kesimin yatırımları için ihtiyaç duyduğu fonları tedarik etme işlevi sayesinde ekonomik büyümede önemli bir rol üstlenmektedir. Dolaysıyla Sermaye Piyasası Kurulunun finansal piyasalardaki düzenleyici ve denetleyici rolü, devletin ulaşmak istediği hedefleri desteklemektedir. 2022 yılı döneminde yaşanan gelişmelere bakıldığında pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 2,4 milyondan 3,3 milyona yükselmiştir. Portföy yönetimi sektörünün varlık büyüklüğü 2022 yılında iki kattan fazla artışla 1,2 trilyon TL'yi aşmıştır.

Türkiye üretmektedir, üreterek büyümektedir” ifadelerini kullandı.

“2022 yılında ülkemiz ihracatta rekor kırdı”

Türkiye'nin her şeye rağmen büyüyen, gelişen ve güçlenen bir ülke olduğunu belirten Arvas, “Covid-19 salgınının yıkıcı etkileri, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gelişmeler, gıda ve enerji tedarikinde yaşanan sıkıntılar, artan maliyetler, yüksek enflasyon, kur dengesizliği gibi küresel meseleler her ülkeyi olduğu gibi bizi de etkilemiştir. Ancak Türkiye bu krizi fırsata çevirmek amacıyla uygulamaya koyduğu ‘Türkiye Ekonomi Modeli' ile her şeye rağmen büyüyen, gelişen ve güçlenen bir ülke olmuştur. Türkiye, 2021 yılında yüzde 11,4 büyüme oranıyla 50 yılın rekoruna ulaşmış, 2022 yılının birinci çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde ise yüzde 7,6 büyüme oranlarıyla istikrarlı bir şekilde büyüme eğilimini sürdürmüştür. Türkiye Ekonomi Modeli, uygulaması bünyesinde atılan adımlarla ihracatçılar küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıkları fırsata çevirmeyi başarmış ve ihracatımız büyümenin lokomotifi hâline getirmiştir. 2022 yılında ülkemiz ihracatta rekor kırarak cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2023 bütçe kanunu inşallah daha çok üretime, daha fazla kalkınmaya önemli dayanak oluşturacak, vatandaşlarımızın refahını yükseltecektir. Bu vesile ile 2023 bütçesinin şimdiden ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.