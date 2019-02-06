AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Van halkı olarak önümüzdeki yerel seçimlerin önemini bilerek gereğini yapmakla mükellefiz” dedi.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, önümüzdeki yerel seçimlerde Van'ın istikametini belirleyecek, geleceğine ve kimin yöneteceğine karar verecek olan bu seçimi AK Parti olarak çok önemsediklerini söyledi. Arvas, “Arzumuz, memleketimizde huzur ve istikrarın devam etmesidir. Bu nedenle çabalıyoruz ve çalışıyoruz. İlçe ilçe, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımızdan hayır dualarını ve desteklerini istiyoruz” dedi.

“Memleket işleri gönül işidir” diyen Arvas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gönlünü almadığınız seçmenlerin oylarını almanız mümkün değildir. Dokunarak, gönül alarak ve çalışarak sonuç almaya çalışıyoruz. AK Parti, Türkiye'nin en büyük partisidir. Yaptığı reformlar ile AK Parti dünyada birçok partiye ilham kaynağı olmuş, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da birçok siyasetçi için rol model olmuştur. Muhalefet sorununun olduğu ülkemizde, parti liderlerinin kullandığı dil, takındığı tutum ülke çıkarlarına ve milli birliğimize hizmet etmekten çok uzaktır. Kaset operasyonu ile CHP'nin başına geçen Bay Kemal ve HDP'ye kayyum olarak atanmış Temelli ile siyaset dönüştürülemez. Zaten bunlarında iktidar olma gibi bir dertleri de yoktur.”

AK Parti olarak büyükşehir belediyesini kazanmaları halinde Van'da hizmet standartlarının değişeceğini kaydeden Arvas, “Büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediye başkan adaylarımızın çalıştığı çok güzel projeler var. İnsan odaklı hazırlanan çalışmalar, kent için katma değeri yüksek projelerdir. AK Parti olarak birlik ve beraberlik temel anlayışımızdır. HDP ‘Ya Me Ye (Bizimdir)' diyor. AK Parti olarak biz de yüksek sesle ‘Yame Hemuya Ye (Hepimizindir)' diyoruz. HDP belediyeleri döneminde kamu kurumu olan belediyelerin seçilmiş başkanlar dışında yönetildiğine şahit olduğumuz zamanlarda oldu. Bunların tekerrür etmemesi için, Van halkı yetiştirip büyüttüğü evlatlarına hep birlikte sahip çıkmalıdır. Havasını suyunu paylaştığımız, ortak paydamız olan şehrimizi amasız, fakatsız huzur içinde yönetelim istiyoruz. İnşallah Van halkı ayrılığa, gayrılığa ve ötekileştirmeye geçit vermeyelim” diye konuştu.