Arvas: “Din görevlisine dil uzatmak kimsenin haddi değil”

Açıklamalarda bulunan Nurullah Arvas, ülkemizde kamu kurumlarının hizmet alanının kanunla belirlendiğini belirterek, “Her kurum yasalar çerçevesinde kendine verilen vazifeyi yerine getirmekle sorumludur. Kamu ve kurum personelleri istisnasız hepsi devletimize ve milletimize hizmet etmek için vardır. Bundan dolayı kurumlar arasında asla kıyaslama yapılması doğru değildir. Bugün dünya olarak sıkıntılı bir dönemden geçmekteyiz. Bize düşen birlik ve beraberlik içinde yetkili ağızlardan gelen açıklamalara riayet ederek; devletimize, milletimize, hatta kendimize destek olmaktır. Sosyal medyada özellikle din görevlisi kardeşlerimizi doktorlarla kıyaslayarak din gönüllüsü kardeşlerimizi aşağılayıcı paylaşımlar görmekteyiz. Bu ülkede dinle sorunu olan arsızların sosyal medyada Diyanet'e ve din görevlisi kardeşlerimize saldırdıklarını görmekteyiz. Bu tür olaylar bizim milletimize hizmet yolunda azmimizi ve gayretimiz daha da artıracaktır inşallah. Din görevlisi kardeşlerimiz camide imam, köy ve mahallelerde yerine göre ambulans şoförü, psikolog, hasta refakatçısı ve uzlaştırıcı görevini yaparlar. Hastanelerimizde manevi rehber, KYK yurtlarında, cezaevlerinde, huzurevlerinde ve birçok yerde devletimiz tarafından verilen vazifeyi yerine getirmektedir. Tarihe baktığımızda müderrisler, müftüler ve hocalarımız istiklal meşalesini camilerimizde tutuşturarak manevi önderlik yapmışlardır. Bugün sosyal medyadan bizlere taş atan zavallılara sesleniyoruz, kurumlar arasında fitne ve fesat çıkarmanız nafile, bu millet bu tür algı ve oyunlara gelmeyecektir. Bütün kurumlar milletimize hizmet için vardır. Hastalığa karşı tedbir için; tabii ki en başta göz önünde olacak ilk konuşulan ekip sağlık çalışanları olacaktır. Sahada koşturan; sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, kolluk görevlileri, belediye çalışanları, kamu görevlileri, din görevlileri ve işçiler için hepimiz dua edeceğiz. Diyanet Sen olarak devletimizden beklentimiz din görevlisini küçültmek, kurumlar arasında fitne veya yanlış algı oluşturmak isteyen bu densizlere hesap sorulmasıdır. Özet olarak kendini bilmezler her dönemde olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bizler bu tür saldırılara aldırmadan yolumuza devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün ve yarında Diyanet camiası olarak yasaların bize verdiği görevimizi aşkla ve şevkle daha da güçlü yerine getireceğiz. Rabbimiz milletimizi, ülkemizi, bütün insanlığı bu kötü hastalıktan, sıkıntıdan, darlıktan kurtarsın” dedi.