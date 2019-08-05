Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Van'ın Erciş ilçesinde inşaatı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde bir inşaatın asansör boşluğuna düşen köpek, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Yaklaşık 45 dakikalık bir operasyon sonucunda köpeğin boynuna ip geçirerek olduğu yerden kurtarılan köpek, arkasına bakmadan hızlıca inşaat bölgesinden uzaklaştı.