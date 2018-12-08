Asırlık çınarın aşıklık geleneği

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki asırlık çınar Abdulcelil Avlar, aşıklık geleneğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Adnan Menderes Mahallesi'nde oğlunun yanında yaşayan Abdulcelil Avlar, 105 yaşında olmasına rağmen çarşı merkezine her geldiğinde kahvehanelerde aşıklık geleneğini yaşatıyor. Gençlerle atışmayı da ihmal etmeyen Avlar, cumhuriyetin kurulduğu ilk dönemler rençberlik, hamallık, çiftçilik gibi birçok alanda çalıştığını belirterek, "Bu çalışmaların içinde aşıklık geleneğini hep devam ettirdim. Yıllar öncesi beni düğünlere, aşıklık etkinliklerine ve birçok yere aşıklama söylemeye götürürlerdi. 1941 yılında askere gittim ve 4 yıl askerlik yaptım. O dönemler İsmet İnönü Başbakan, Mustafa Kemal Atatürk ise Cumhur-u Reis'ti" dedi.

Çocukları ile birlikte ailesinin 88 kişiye ulaştığını da ifade eden Avlar, yaşlılığın verdiği rahatsızlık nedeniyle gözlerinin iyi görmediğini de anlatarak, "Sabah kalkıp namazımı kılıyorum, kahvaltı yapıp doğruca kahveye geliyorum. Oradaki dostlarımla sohbet edip bazen aşıklama türküler söylüyoruz. Öğlen saatlerinde ise eve dönüp istirahat ediyorum. Eşimi 10 yıl öncesi kaybettim. Halen oğlumun yanında kalıyorum ve gelinim bana bakıyor. Uzun yaşamayı ise aşıklığın verdiği şevke borçluyum" şeklinde konuştu.

1913 doğumlu olan Avlar, küçük yaşta anne ve babasını kaybettiğini ve üvey abisinin kendisini büyütüldüğünü de sözlerine ekledi.