ASKOM bölge toplantısı Van'da yapıldı

Van'da Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı'nın katılımıyla Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı yapıldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı, Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Toplantının açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ASKOM toplantılarının il genelinde belirli periyotlarda yapıldığını, ancak bölgesel anlamda bu yıl kendisinin sağlık müdürlüğüne atanmasıyla ilk kez gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sünnetçioğlu, “İlimiz koordinatörlüğünde Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı illerinin birlikte düzenlediği bu toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili sorunların çözümüne yönelik ortak akıl oluşturmak, fikir üretmek, bölgemizdeki iller arasındaki acil sağlık hizmeti ile ilgili sorunları konuşmak ve bunların çözümleri için sizlerle bir aradayız. Tıpta bilindiği gibi bazı birimlerde mesai kavramı yoktur. Bunun en iyi örneğini acil sağlık hizmetleri biriminde görmekteyiz; Acil sağlık hizmetleri biriminde yaşanacak aksaklıklar tüm çarkı olumsuz olarak etkilemektedir. Buna örnek verecek olursak, kritik acil hasta sevklerinde yaşanacak sorunlarda hastalarda komplikasyonlar mortaliteyi azaltmak için inşallah güzel sonuçlara varacağız” dedi.

Daha sonra Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Gür tarafından acil sağlık hizmetleri ile ilgili sunumlar yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya, Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, illerin ilgili hizmet başkanları, hastane başhekimleri ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi ve hastanelerin acil servislerinden sorumlu hekimler katıldı.