ASKON heyetinden Başkan Ensari'ye ziyaret

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Van Şube Başkanı Şeref Gültepe, beraberindeki işadamlarıyla Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret etti.

ASKON Van Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gültepe, beraberindeki üyelerle Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari makamında ziyaret ederek bir takım görüşmelerde bulundu. Çaldıran Belediyesince yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Ensari'ye plaket takdim eden Gültepe, yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

ASKON heyetinin ziyaretlerinden mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, "ASKON Van Şube Başkanı Şeref Gültepe ve yönetiminin ilçemize gelerek bizleri ziyaret etmeleri, ziyadesiyle mutluluk vericidir. ASKON heyeti ile birlikte ilçemizde yapılan ve yapılması planlanan hizmetleri ele alarak bir takım istişarelerde bulunduk. İlçemizin gelişmesi açısında faydalı olabilecek bu buluşmada, ilçemizin sosyal ekonomik açıdan gelişmesini sağlayabilecek hizmetlerin yapılması ve ilçemize katma değer sağlayacak konuları ele aldık" dedi.

ASKON Şube Başkanı Şeref Gültepe ise Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin hizmetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, “Yapılan hizmetleri bir plaketle taçlandırdık. Belediye başkanımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda, ASKON olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtti. Üzerimize düşebilecek herhangi bir hizmette Çalışan Belediye Başkanımızın yanında yer alabileceğimizi ve desteklerimizin olabileceğini paylaştık" ifadelerini kullandı.