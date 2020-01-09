ASM'lere Herdem eli değdi

Van'da temizlik şirketlerinin önde gelen isimlerinden Herdem Temizlik, sunduğu hizmet ile aile sağlık merkezlerine (ASM) yeni bir görünüme kazandırıyor.

Van'da yıllardır temizlik hizmeti sunan Herdem Temizlik, ocak itibariyle kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının temizliği startını verdi. Bu kapsamda merkez ve ilçelerdeki aile sağlık merkezlerine (ASM) el atan Herdem Temizlik, sunduğu hizmetle ASM'lere yeni bir görünüm kazandırıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Herdem Temizlik sahibi Yılmaz Kanmış, Van'ın büyükşehir olmasıyla birlikte temizlik şirketlerine duyulan ihtiyacın arttığını ifade ederek, bu durumun temizlik firmaları sayısında da artışa neden olduğunu söyledi. Uluslararası kalite standartlarına uygun bir şekilde hizmet üretmek için sürekli kendini yenilediklerini dile getiren Kanmış, “Bizler bu anlayışla ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına en güzel hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak İpekyolu ilçemize bağlı 7 Nolu Aile Sağlık Merkezimizin boya, badana ve tadilatının yanında iç ve dış temizliği yapıldı. Amacımız bundan sonra ilimiz ve ilçelerimizdeki tüm ASM'lere de aynı hizmeti sunmaktır. Bu kapsamda hizmetimizden faydalanmak isteyenler 0543 327 7565 nolu telefondan bize ulaşabilirler” dedi.

Temizlikle alakalı olan hizmetlerde firmaların personel yapısının en önemli etkenlerden biri olduğuna dikkat çeken Kanmış, “Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için en önemli unsurdur. Bizler de bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak ve dolayısıyla vatandaşlarımızın da bu hizmetten en güzel şekilde faydalanmasını sağlamak için çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.