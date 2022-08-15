ASRİAD heyeti Van Gölü kıyısında buluştu

ASRİAD Van İl Teşkilatı, Genç ASRİAD heyetini Van Gölü kıyısında ağırladı

Genç ASRİAD Van Şubesi'nin açılışı için Van'da bulunan Genç ASRİAD Genel Başkanı Mustafa İnan Güleç ve beraberindeki heyet, Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van İl Teşkilatı tarafından kahvaltıda ağırlandı. Genç ASRİAD Genel Başkanı Mustafa İnan Güleç, Genç ASRİAD Genel Sekreteri M. Furkan Görentaş, Genç ASRİAD Van Şube Başkanı Servet Doğaç ve beraberindeki heyet, ASRİAD Van İl Teşkilat Başkanı İsmail Eren, Kurumsal İlişkiler Başkanı Babür Alkoç, İş Geliştirme Başkanı Ferit Atmaca ve AR-GE Başkanı Ali Arı tarafından kahvaltıda ağırlandı.

Van'ın ekonomik sorunlarının masaya yatırıldığı programda, kentin geçmişten günümüze devam eden sosyoekonomik problemlerinin tespiti ve bu konuda neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Genç ASRİAD Genel Başkanı Mustafa İnan Güleç, kendilerini ağırlayan ASRİAD Van İl Teşkilatına teşekkür ederken, ASRİAD Van İl Teşkilat Başkanı İsmail Eren ise Van'a yaptıkları ziyaretten ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.