ASRİAD projelerini açıkladı

Bir kafede Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda konuşan ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, yüz yıllık bir yol haritalarının olduğunu ifade ederek, “Allah'ın izniyle milli ekonomi üzerine ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında İslam coğrafyasında kapitalizme karşı mili ekonomi şuuru geliştirmek için yola çıkmış bir sivil toplum örgütüyüz” dedi.

Van şubesi olarak 11'inci ayına girmelerine rağmen ciddi projelerinin olduğunu dile getiren Han, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize karşı biz devletimizi çok zorlamadan kendi gayretimizle, kendi çabamızla, KOBİ birlikteliği ile bir şeyler yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kentteki mobilyacılara yönelik yapmayı planladıkları ‘Mobilya Park AVM' projesine değinen Han, “Bölgenin en prestijli ve emsalsiz bir mimariyle oluşturulacak bu proje, yaklaşık 50 dönüm arazi üzerine kurulacak ve 250 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak. Konsept bir sistemle oluşturulacak olan proje, ana kitle olarak perakende mobilya firmalarına dönük tasarlanacak. İçerisinde, mobilya mağazaları, beyaz eşya, zücaciye, ev tekstili başta olmak üzere, bir adet dünya devi teknoloji mağazası, sınırlı sayıda kuyumcular, restoranlar, kafeler, sinema, çocuk oyun alanı ve oyuncak mağazası barındıracaktır” diye konuştu.

Proje ile yaklaşık 2 bin kişinin istihdamının da sağlanacağını vurgulayan Han, “Projeyi, AVM konsepti üreten bir şirketle yapılması planlanmaktadır ve bu konuda gerekli ön görüşmeler yapılmıştır. AVM inşaat süresi bittikten sonra da yönetimsel olarak bu şirket tarafından İstanbul merkezli kurumsal bir kimlikle işletilecektir. Projenin uygulandığı lokasyonda ciddi bir dönüşüme öncülük sağlayacağı ön görülmektedir. Bununla birlikte, şehrin ekonomisine doğrudan ve dolaylı yollardan çok büyük katkı sunacak vizyoner bir projedir. Yaklaşık olarak 2 bin yeni istihdam oluşturacak olan bu projenin, aynı zamanda şehirde fahiş rakamlara ulaşan kira oranlarını da aşağıya çekmesi beklenmektedir. Proje sadece Van halkına değil Doğu Anadolu Bölgesinin bütün şehirlerine hizmet verecek bir alt yapıyla oluşturulacaktır” dedi.

Açıklamalarında Van'da ‘Asrın 1. Ekonomi Zirvesi' ni de gerçekleştireceklerini belirten Han, “22-23 Haziran 2019 tarihlerinde Van'da gerçekleştireceğimiz bu zirve ile, Türkiye'nin önde gelen şirket CEO'larını Vanlı iş insanlarımızla buluşturmayı amaçlamaktayız. İki gün sürecek olan bu zirveyi, Van ve İstanbul arasındaki köprüyü oluşturmak ve bu güzide şehri sahipsizliğinden kurtarmak gayesiyle yapmaktayız. Aynı zamanda, her yıl haziran ayı içerisinde ''Van Ekonomi Haftası' adıyla büyük bir etkinlik oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yöntemle de, batı şehirlerindeki yatırımcıları Van'da ağırlayarak, yatırıma teşvik konularını ele alacağız. Burada yapacağımız ‘Kent ve İnşaat Ekonomisi, Şehir Turizmi Ekonomisi, Tekstil Ekonomisi ve Yönetimi ile Üretim Ekonomisinde Tarım Ve Hayvancılık' konu başlıklı oturumlarla, konunun uzmanı Şirket CEO'ları ile Vanlı iş insanımızı bir araya getireceğiz'' diye konuştu.

Toplantı soru cevap ile sona erdi.