ASRİAD Van Şubesi'nden serbest ticaret bölgesi çağrısı

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, nitelikli ihracatın gelişmesi için Van'ın serbest ticaret bölgesine ihtiyacı olduğuna vurgu yaparak, iş dünyasına çağrıda bulundu.

ASRİAD Van Şube Başkanlığı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında serbest ticaret bölgesi konusunu gündemine aldı. Toplantı sonunda yönetim adına açıklamalarda bulunan ASİRAD Van Şube Başkanı Taner Han, "Van'ın İran ile sınırının olması; ne yazık ki sadece turizm konusunda anılması ve bu pastadan yeterli payı almadığı anlamına geliyor. Oysaki Van, turizm kenti olması yanında aynı zamanda sanayi kenti olarak da iddiasını sürdürüyor. Nitekim Van Organize Sanayi Bölgesi'nde özellikle ihracata yönelik üretimin arttığı bir şehir olduk. Fakat bu yeterli sayıda değil. Nitelikli ihracatı geliştirmek için Van'ın da 'serbest ticaret bölgesi'ne ihtiyacı var. Bu konuda iş dünyamızın yetkililerinin 'serbest ticaret bölgesi' konusunu her kulvarda dile getirmesi elzemdir. Biz ASRİAD Van Şubesi yönetimi olarak bu sürecin takipçisi olacağız ve her kulvarda bu süreci gündemde tutacağız" dedi.

İran Konsolosluğu, Kapıköy transit geçişi, İran menşeli bir bankanın Van'da şube açması ve Kapıköy Sınır Kapısı'nın 24 saat açık tutulması konusunu da gündemde tuttuklarının altını çizen Han, "Asrın İşadamları Derneği olarak bu sürece katkı sunmak için önümüzdeki günlerde Türkiye ile İran arasında bir 'İşadamları Forumu'nu programımıza aldık. ASRİAD Van Şubesi olarak şehrimize gerekli faydayı sağlaması için elimizden gelen bütün çabayı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceğiz" ifadelerini kullandı.