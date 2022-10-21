ASRİAD Van TSO başkan adaylarına başarı diledi

ASRİAD Van Şube yönetimi, yarın yapılacak olan Van TSO seçimleri ile ilgili bir mesaj yayımlandı. 22 Ekim Cumartesi günü 5 adayın yarıştığı bir seçim heyecanının yaşanacağının ifade edildiği mesajda, “22 Ekim Cumartesi günü Van Selahaddin Eyyubi Borsa İstanbul Lisesi'nde gerçekleştirilecek ve yaklaşık 5 bin 600 tüccarın oy kullanacağı seçimde, yarışan beş adaya başarı diliyoruz” denildi.

Seçimin Van'ı yormayacak bir atmosferde geçmesini dileyen ASRİAD yönetimi; kutuplaşmadan uzak, sonunda kazananın Van olması temennilerini ileterek, seçim sonrası hayatın olağan akışında yarışan bütün kesimlerin kucaklaşacağı bir seçim olacağına inançlarının tam olduğunu belirttiler.