At sırtında hizmet seferberliği

VASKİ ekipleri, zor şartlar altında görevlerini aksatmadan sürdürüyor. Bazen araçların çıkamadığı bölgelere yaya veya at sırtına malzemeleri yükleyerek gitmeye çalışan VASKİ ekipleri, son olarak Başkale ilçesi Işıklı Mahallesi'nde meydana gelen arızayı onarmak için harekete geçti. Araçların çıkamadığı bölgeye mahalle halkından destek alarak at sırtından 10 kilometre giden VASKİ Güney Şube Müdürlüğü ekipleri, arızayı gidererek mahalleye yeniden içme suyu verdi.