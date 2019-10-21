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At sırtında hizmet seferberliği

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, araçların gidemediği bölgeye at sırtında 10 kilometre giderek su arızasına müdahale etti.


VASKİ ekipleri, zor şartlar altında görevlerini aksatmadan sürdürüyor. Bazen araçların çıkamadığı bölgelere yaya veya at sırtına malzemeleri yükleyerek gitmeye çalışan VASKİ ekipleri, son olarak Başkale ilçesi Işıklı Mahallesi'nde meydana gelen arızayı onarmak için harekete geçti. Araçların çıkamadığı bölgeye mahalle halkından destek alarak at sırtından 10 kilometre giden VASKİ Güney Şube Müdürlüğü ekipleri, arızayı gidererek mahalleye yeniden içme suyu verdi.

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