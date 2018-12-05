At sırtında karlı dağları aşıyorlar

Van'ın Başkale ilçesinde görev yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) personeli, karlı dağları at sırtından geçerek elektrik hatlarındaki arızayı gideriyor.

İlçeye bağlı İran sınırında bulunan Işıklı Mahallesi bölgesinde meydana gelen arızayı gidermeye çalışan VEDAŞ personelleri, bir yandan yabani hayvanlarla mücadele ederken bir yandan da çetin kış koşullarına ayak uydurmaya çalışıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Işıklı Mahallesi Muhtarı Salih Polat, bölgedeki elektrik direklerinden kopan tellerden dolayı elektriklerin kesildiğini belirterek, “Bizde VEDAŞ yetkililerini aradık. Sağ olsunlar hemen ekipleriyle beraber seferber oldular. Biz mahalleli olarak elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. VEDAŞ personelinin işi gerçekten çok zordur. Elektrik hattının geçtiği bölge oldukça zorlu yerlerdir. Hem bölge zorlu hem de kış aylarından dolayı bölgede kurtlar çok geziyor. Personeller kurt saldırılarına karşı bir yandan güvenliklerini sağlamak zorundalar, bir yandan da dağlardaki direklere ulaşmaya çalışıyorlar. Yürüyerek ulaşmak zor olduğu için mecburen atlarla ulaşımlarını sağlamaya çalışıyorlar. Sağ olsunlar ekipler direklerde kopan telleri onararak mahallemize elektrik verdi. Bütün vatandaşlarımız adına onlara teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun” dedi.