Atak Çaba'dan öğrencilere ‘24 Kasım' jesti

Van'da 27 yıldır eğitim sektörüne katkı sunan Yeni Nesil Atak Çaba, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla konuları baştan ele alıyor.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Yeni Nesil Atak Çaba Kurucu Müdürü Mustafa Varan, korona virüs pandemisi nedeniyle birçok öğrencinin üniversite hazırlık kurslarına gidemediğini ifade ederek, “Yeni Nesil Atak Çaba; 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun öğrenciler için yeni bir sayfa açıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne has olarak yeni gruplarla bütün konuları baştan alıyoruz. Böylece öğrencilerdeki konu yetiştirmeme tedirginliğine son verip, öğrencilerin bu yarışta geri kalmamalarını hedefliyoruz” dedi.

27 yıldır bölgenin güven ve başarı tecrübesinin adresi olmaya devam ettiklerini dile getiren Varan, “Van'ın seçkin öğretmenlerinden oluşan uzman kadrosuyla, birbirinden kaliteli dokümanlarıyla öğrencilerini sınava hazırlayan Yeni Nesil Atak Çaba; kentin en geniş sınıfları ve etüt salonuyla, hijyen kurallarına uygun ortak kullanım alanlarıyla da öğrencilere önemli avantajlar sunuyor. Bu anlamda hizmetimizin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, öğrencilerimizi Yeni Nesil Atak Çaba'ya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.