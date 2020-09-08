Atak helikopter pilotundan Van jesti

T129 Atak Helikopter pilotu, akşam saatlerinde görev dönüşü Van Gölü üzerinden geçerken kokpitten güneşin batışını çekti. Jandarma Genel Komutanlığı ise fotoğrafı sosyal medya hasaplarından paylaşarak Van'a jest yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak, "Bir görevi daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayan Jandarma Pilotlarımız; Van Gölü semalarında, batan güneşi selamlıyor" paylaşımı büyük beğeni toplarken, Vanlılardan da tam destek gördü.