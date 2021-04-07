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Atatürk Kültür Parkı'na bisiklet ve yürüyüş yolu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Parkı’na bir kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Parkı'na bir kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi'nde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nı yeniliyor. Çalışmalar kapsamında park içerisinde bulunan bisiklet ve yürüyüş yolu üzerindeki yıpranmış kauçuk zemin sökülerek üzerine beton ve çelik hasır döşemesi yapıldı.


Çalışma su bazlı akrilik boya kullanılarak tamamlandı. Ayrıca parka 40 adet kamelya kurulması hedeflenirken; basketbol sahası, futbol sahası, mescit, lavabo, kütüphane ve güvenlik kulübesi yapım çalışmaları da devam ediyor.


Çalışma parka ayrı bir güzellik katarken, yürüyüş bandını kullanan vatandaşlar ise Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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