VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Hava Savunma Üsteğmen Ferdi Ümit Alagöz tarafından “Atatürk'ün Askeri Kişiliği” ile ilgili konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. İlk, ortaokullar ile liseler arasında düzenlenen “Atatürk” konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenicilere ödüllerinin verilmesinin ardından 10 Kasım Atatürk'ü anma programı sona erdi.

Programa, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, kamu kurum amirleri, siyasi parti, oda ve STK temsilcileri, askeri erkân, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.