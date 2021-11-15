İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Atıl durumdaki iş merkezinde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan atıl durumdaki bir iş merkezinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan atıl durumdaki bir iş merkezinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesinde atıl durumdaki bir iş merkezinde yapılan aramada; 17 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış olup konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.