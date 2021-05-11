İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atlı uyuşturucu kaçakçıları jandarmaya takıldı

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerinin müdahale ettiği atlı grup kaçarken bölgede ise 21 kilo eroin ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerinin müdahale ettiği atlı grup kaçarken bölgede ise 21 kilo eroin ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalara sonucunda sabah saat 03.30 sıralarında Çaldıran ilçesinin Kaşim Mahallesi kırsalında tespit edilen ve İran'a kaçmaya çalışan atlı gruba müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Müdahale esnasında atlı grup kaçarken olay bölgesinde 21 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.