Avrupalı gençler Van'a hayran kaldı

Erasmus Plus Ana Eylem 1 Gençlik Programlarında Van Valiliği AB Proje ve Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen “Gençler için Yeni Tarım Yöntemleri “ projesi çerçevesinde İtalya, Litvanya, Romanya ve Van'dan katılım sağlayan 30 genç çalıştay yaptı.

Van'da 15-21 Mayıs tarihlerinde bir hafta süren etkinliklerde Van'da topraksız tarım yapan jeotermal sera, hidroponik sera ve güneş panelleri, Akdamar Adası, inci kefali göçü ve Muradiye Şelalesi ziyaret edildi. İklim krizini önlemedeki yenilikçi tarım yöntemlerinin önemi ile ilgili çalışmalar yapıldı. Akdamar Adası kıyısında çevre temizliği yapıldı ve proje süresince toplanan tüm atıklar, Van Geri Dönüşüm Fabrikası'na götürülerek sıfır atık ile proje aktivitesi tamamlandı. Projenin çıktıları politika yapıcılar ile paylaşılırken, Avrupa boyutunda network kurma, birbirini tanıma ve kültür paylaşımı etkinliklerine yer verildi. Gençler, kültür gününde Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat'ın katıldığı kahvaltı etkinliğinde İtalya, Litvanya ve Romanya'dan gelen gençler kendi kahvaltı ürünlerini tanıtarak ikram etti. Ardından Van Kahvaltısı Vanlı gençler tarafından tanıtıldı ve hep birlikte kahvaltı yapıldı. Avrupa'nın dört bir yanından gelip Van'da buluşan İtalya, Litvanya ve Romanyalı gençler Van'a hayran kaldı.