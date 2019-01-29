Avrupalı hayırseverlerden yetim çocuklara yardım eli

Van Umut Kervanı, Avrupalı hayırseverlerin yardımıyla 50 yetim çocuğu giydirdi. Yardımların dağıtım töreninde açıklamada bulunan Van Umut Kervanı İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Sabri Yıldırım, bu tür yardımlarının dönem dönem yapıldığını ifade ederek, “Bugün de Avrupalı hayırseverlerin gönderdiği yardımlar sayesinde 50 yetim çocuğu giydiriyoruz. Bunun yanında yine Avrupalı hayırseverlerin gönderdiği iki adağı kesip, eti ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız. Rabbim hayırlarını kabul etsin” dedi.

Avusturya'da yaşayan Konyalı hayırsever Mahmut Sarı ise, Van'da bazı ailelere gıda paketi, bazı ailelere de nakdi yardımlarda bulunduklarını dile getirerek, “Bugün de burada 50 yetim çocuğu giydireceğiz. Dün de Batman'da 115 yetim çocuğu giydirdik. Ayrıca orada da hem gıda paketi hem de nakdi yardımlarımız oldu. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize verilen yardımları ellerimizle teslim ediyoruz. Allah hayırseverlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.