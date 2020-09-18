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Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye kurtardı

Van’ın merkez Edremit ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle bir okulun çatısında asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle bir okulun çatısında asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesi Yeni TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu/Ortaokulu'nun çatı saçağında ayağına dolanan ip nedeniyle güvercinin çırpındığını gören çevre sakinleri, durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede okula giden ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile güvercini asılı kaldığı ipten kurtardı. Ayağına dolanan ipler, titizlikle kesildikten donra güvercin özgürlüğüne kavuştu

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