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Ayakkabı içerisinde uyuşturucu sevkıyatı

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda bir şahsın montunun cebinde ve ayakkabısının içerisinde 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan kontrol ve aramada, montunun cebinde ve ayakkabısının içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli şahıs, gözaltına alındı.

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