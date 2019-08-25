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Ayakkabı keçesinin altında 52 gram eroin çıktı

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ticari takside yolcu olarak bulunan bir şahsın ayakkabı keçesinin altına gizlenmiş 52 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ticari takside yolcu olarak bulunan bir şahsın ayakkabı keçesinin altına gizlenmiş 52 gram eroin ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamından Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet kontrol uygulaması esnasında, durdurulan ticari takside arama yaptı. Yapılan aramada ticari takside seyahat eden yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahsa ait eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada ayakkabı keçesinin altına gizlenmiş vaziyette 52 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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