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AYKOME Eylül Ayı Genel Kurul toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) 2019 yılı Eylül ayı son genel kurul toplantısı yapıldı.


Van Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı temsilcileri, altyapı yatırım kuruluşları ve ilçe belediyelerinin ilgili birim müdürleri katıldı. AYKOME 2019 Eylül ayı genel kurul toplantısında Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının zemin tahrip bedelleri birim fiyatları, birim fiyat teklifleri görüşüldü.


Toplantı, birim müdürleri ile altyapı yatırımcı kuruluşlarının görüş ve önerilerini bildirmesinin ardından soru-cevap bölümüyle son buldu.

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