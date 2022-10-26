AYKOME üst kurul toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 5 gündem maddesinin görüşüldü. Toplantıda; AYKOME birim fiyatları, Erciş ilçesinin kazı çalışmaları, uzun metrajlı kazı çalışmalarında çalışma yapılan sokağın tüm abone bağlantılarının bitirilmesi, Hafıziye Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi ve İskele Mahallesi Demiryolu Kavşağı'ndaki elektrik direklerinin kaldırılması, Sahil Yolu aydınlatma çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Görüşülen konuların bir kısmı kabul edilerek karara bağlanırken diğerleri ise ilgili birimlere havale edildi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ve soru-cevap kısmıyla son buldu.

Toplantıya Vali Yardımcısı ve Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, büyükşehir belediyesinin ilgili daire başkanlıkları, altyapı yatırım kuruluşları Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ile ilçe belediyelerinin temsilcileri katıldı.