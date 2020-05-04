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Aynı aileden 6 kişinin testi pozitif çıkınca mahalle karantinaya alındı

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi, bir ailede 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi, bir ailede 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.


Başkale ilçesinin 340 hane ve bin 440 nüfuslu Albayrak Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, bir ailedeki 6 kişinin korona virüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallede incelemelerini sürdürürken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesine bağlı Belliyurt, Ilıcak, Esenyamaç ve Örmetaş mahalleleriyle Poyrazalan mezrasının da karantina altında olduğu belirtildi.

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