İhlas Haber Ajansı

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Aynı noktada iki ayrı kaza: 1 yaralı

Van’da aynı noktada iki ayrı kaza meydana gelirken, yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Van'da aynı noktada iki ayrı kaza meydana gelirken, yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgilere göre kazalar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki alt geçitte meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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