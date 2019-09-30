Azerbaycan'dan Van'a çıkarma

Azerbaycan Cumhuriyeti, "10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı”nda açmış olduğu tanıtım standıyla 100 yıl sonra Van'da ilk kez temsil edildi.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Merkezi, Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) ile TÜMKİAD Van İl Başkanlığının öncülüğünde ve Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığının desteği ile Azerbaycan Cumhuriyeti Van'da "10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı”nda açmış olduğu tanıtım standıyla 100 yıl sonra ilk kez Van ilinde temsil edildi. Ermeni Diasporası ve uzantıları olan sivil teşkilatların Van'da aktiviteler yaptıklarını, son yıllarda ise Türkiye ve Azerbaycan diaspora teşkilatlarının Van'da ayak basmadık yer bırakmayacağını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Azerbaycan 12 kişilik bir ekiple ilk kez Van'daki ‘10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı. Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığının temsilcileri de burada. İlk kez olmasına rağmen çok güzel oldu. Görüşmeler çok iyi gitti. Azerbaycan'ın tanıtımı için Van'da bir adım olarak çok iyi oldu. Bundan sonra da inşallah yapacağımız işlerde de öncü bir adım olur diye düşünüyorum. Hemen hemen 2 ayda bir buralardayız. Ermeni diasporasının ve uzantılarına burayı bırakmayacağız. İnşallah Azerbaycan kültürünü ve medeniyetini bundan sonra Van'da, Van halkıyla ortaklaşa yürüteceğiz. Bir planımız da inşallah Edremit Belediyesini Azerbaycan'da bir belediye ile kardeş belediye ilan etmek. Belediye başkanı ile görüştük inşallah burada Haydar Aliyev'in adına bir hatıra ormanı kuracağız, yer ayarlama çalışmamız var. Bunu da inşallah ileriki günlerde yapacağız. 2013 yılından beri Van başta olmakla birlikte Muş, Bitlis, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Kars ve Malatya illerimizde ASİMDER ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi olarak faaliyetler yaparak insanlarımızı aydınlattık. Akdamar Adası kilisesinin Ermeni kilisesi yalanına karşı başlattığımız çalışmaların karşılığını bugün bölge halkıyla bütünleşerek almaktayız. ‘10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Azerbaycan Devleti Turizm Bakanlığının temsilcileriyle tanıtım standı kurarak bölge insanımıza artık bölgeyi önemsediğinin mesajını vermektedir” dedi.

“Azerbaycan 100 yıl sonra Van ilinde”

ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, “Azerbaycan'ın 100 yıl sonra Van ilinde temsil edilmesine destek olan Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı, Azerbaycan BDM Genel Başkanı İsmayil Ağayev ve TÜMKİAD Van İl Başkanı Müslim Birdal'a ASİMDER olarak teşekkür ederiz. Fuardaki standa Nahcıvan Özerk Cumhuriyetinde üretilen ürünlerin ve turistlik mekanların tanıtımı yapıldı. Tanıtım esnasında standımız yoğun ilgi görmüştür, bu yoğun ilgiden dolayı Van halkına çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Azerbaycan BDM Genel Başkanı İsmayil Ağayev, “Biz yeniden Van'dayız. Van artık bizim kalbimizde yer etti. Van'da bizi içine aldı. Biz de bundan sonra artık Ermeni diasporasının ve uzantılarının karşısındayız. Biliyorsunuz bu yıl ermeni diasporası bu fuara iştirak etmedi. Onlar bizim burada olduğumuzu bildikleri için gelmediler. Biz burada hem Azerbaycan'ın medeniyetini, Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı ile birlikte tertip ettik ve bu fuara katıldık. Biz bu fuara Azerbaycan devletinin desteği ile katıldık. Devlet te artık bu meseleye el koyuyor. Gelecek aylarda tarih konulu bir panel planlıyoruz. Azerbaycan'dan buraya, buradan da Azerbaycan'a hocaları davet edeceğiz. Iğdır ve Kars bizim için neyse Van artık bizim için öyledir. Van bu zamana kadar kenarda kalmıştı. Van bizi bağrına bastı, biz de Van'ı artık bağrımıza basıyoruz. Van haklı çok misafirperver, Van dağdaki terörün gölgesinde kaldı. Ama Van çok güzel bir şehir, güzel insanları olan bir yer. Bütün Türkiye'ye ve Vanlılara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.