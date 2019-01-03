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Bacadan çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Van’ın Tuşba ilçesinde bir evin bacasında çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir evin bacasında çıkan kıvılcım yangına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde bir evin çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin çatıdaki yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı birinci vardiya ekipleri, yangın söndürme çalışması başlattı. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınırken, bacadan çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı belirtildi. Yangında evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


İtfaiye ekipleri, kış aylarında bacadan kaynaklı yangınların yaşanmaması için baca temizliğine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

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