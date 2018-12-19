Bağımlılıkla mücadeleye DAKA desteği

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 2018 Yılı Teknik Destek programı kapsamında desteklenen ‘Hayatın Renkleri Solmasın' projesi kapsamında Van'da madde bağımlılığıyla mücadele çerçevesinde çalışacak 30 meslek elemanına madde bağımlılığıyla mücadelede uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla verilecek olan farkındalık ve bilinçlendirme eğitici eğitimleri, 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, Uzman Psikolog Ceren Koç, Uzman Psikolog Gülsüm Melike Şimşek, Uzman Psikolog Kinyas Tekin ve Uzman Psikolog Zehra Olcay Tuna tarafından verilen eğitimler 5 gün sürecek olup, eğitim sonunda doktor, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, çocuk gelişimcisi, gençlik lideri ve din görevlisi gibi meslek gruplarından seçilen 30 kişiden oluşan profesyonel bir bağımlılıkla mücadele ekibinin oluşturulması sağlanacak. Ekip, ilde uyuşturucuya olan talebin önlenmesi, uyuşturucu maddeyle hiç karşılaşmamış kişilerin korunması, uyuşturucu maddeleri denemiş olan kişilere danışmanlık ve tedavi desteği sağlanması, madde bağımlısı olan bireylerin tedavi olmaları ve tedavi görmüş kişilerin sosyal uyumlarının sağlanması konularında çalışmalar yürütecek. Profesyonel bir ekibin kurulması ile ilde özellikle bağımlılıkla mücadelede bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlanacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Hayatın Renkleri Solmasın Derneği Başkanı Sosyolog Osman Turğut, projede amaçlarının madde kullanımıyla ilgili toplumun her kesimine uygun bilgilendirme, eğitim ve rehberlik hizmetleri verilerek farkındalığın artırılması olduğunu ve madde bağımlılığının tedavi ve rehabilitasyon sürecinin etkin olarak uygulanmasını ve geliştirilmesini, bu suretle madde kullanımına ilişkin sağlık riskleri ve sosyal risklerde ölçülebilir bir azalma sağlamayı öngördüklerini söyledi. Hayatın Renkleri Solmasın projesiyle tedavi altındaki bireylerin çeşitli sosyal ve sportif aktivitelere yönlendirilmesinin amaçlandığını ifade eden Turğut, tedavi sonrasındaysa danışan ve ailelerine danışmanlık hizmetlerinin bu konuda uzman personel tarafından verileceğini sözlerine ekledi.