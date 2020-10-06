Bahçede yer tasarrufu sağladı: 2 tür elma aynı dalda

Van'ın merkez Edremit ilçesinde yaşayan Hasan Yurtbay, bahçesinde yer tasarrufu sağlamak için yaptığı yöntemle şaşırttı. Yurtbay, aynı ağaçta iki tür elma yetiştirmeyi başardı.

Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde yaşayan Hasan Yurtbay, 5 dönümlük arazisine 12 yıl önce yerli elma ağaçları dikti. Yurtbay, yerli elmaların raf ömrünün kısa olmasından dolayı ek olarak bahçesinde ithal Arjantin elma türünü de yetiştirmeye karar verdi. Bunun için bahçesinde yeterli alan bulamayan Yurtbay, yer tasarrufu sağlamak için ilginç bir fikir edindi. Yurtbay, yerli ağaçları aşılayarak aynı ağaçta iki tür elma yetiştirdi. Bu yöntemle bahçesinde yer tasarrufu sağlayan Yurtbay, kaliteli ve raf ömrü uzun elma da yetiştirmeyi başardı. Aynı ağaçta ilk kez farklı renk ve türden elmayı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

“Bu fikir bize alan tasarrufu sağladı”

İHA muhabirine konuşan Hasan Yurtbay, bahçesine raf ömrü uzun ithal elma fidanı dikmek yerine çareyi mevcut yerli elma ağacını aşılamakta bulduğunu belirtti. Bahçelerindeki alanın daralmadığını ifade eden Yurtbay, “Bahçemizin alanı yetersizdi. Bu yüzden bahçeyi ithal elmaya çeviremezdim. Bunun için ağaçların aşısını yapmayı düşündük. Yarısı yerli kırmızı elmamız, diğer yarısı da ithal yeşil alma nasıl olur diye deneme yaptık. Allah'a şükür çok güzel oldu ve bu fikir bize alan tasarrufu sağladı. Bu şekliyle bahçemizin alanı da daralmadı. Bu halliyle bize geliniş bir alan kaldı” dedi.

“15 gün arayla hasat ediyoruz”

Kırmızı elma ağacına yaptıkları aşıdan dolayı pişman olmadıklarını ve böylelikle raf ömrü uzun ithal elma üretimini yapmayı başardıklarını dile getiren Yurtbay, “Yerli kırmızı elmamız 2-3 ay dayanırken, yeşil elma 5-6 ay daha fazla dayanır. İlk etapta kırmızı elmanın 15 gün sonra da yeşil elmaların hasadını yapıyoruz” diye konuştu.