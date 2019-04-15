Bahçesaray Belediye Başkanı Arvas, göreve başladı

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, İçişleri Bakanlığınca belediyeye görevlendirilen Kaymakam Onur Şatıroğlu'ndan görevi devraldı.

31 Mart yerel yönetimler seçimlerinde Bahçesaray Belediyesini 65, 8'lik oy oranıyla kazanan AK Parti adayı Meki Arvas, belediye başkan vekilliği yapan Kaymakam Onur Şatıroğlu'ndan görevi devraldı. AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın da hazır bulundu devir teslim töreninde Kaymakam Şatıroğlu, çiçeği burnunda başkan Arvas'a belediyenin mührünü verdikten sonra Türk bayrağı takdim etti.

Yeni başkana başarı dileyen Kaymakam Şatıroğlu, “İnşallah yeni bir döneme başlıyoruz. Yasal bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye devletinin en üst seviyede temsil edeceği bir belediyede tekrar bulunmaktan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Yeni başkanımızın Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Daha sonra kısa bir konuşma yapan Bahçesaray Belediye Başkanı Mekke Arvas ise, “Ben Kayyum belediyeciliği içerisinde Bahçesaray'da en yüksek oyu ile bizi onurlandıran Bahçesaray halkına teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Kaymakamımız Onur Şatıroğlu, ilçemizde çok güzel hizmetlerde bulundu. İlçemizde bunu gördü takdir etti. Bahçesaray halkı her zaman saygıya değer insanlar olmuşlardır. Çünkü burası ilim irfan yeridir, burası medeniyetin yeridir, terbiyenin yeridir, saygının yeridir. Bahçesaray halkı her şeyin en güzeline layıktır. Rabbim bizleri onlara karşı da mahcup etmesin. Hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hepsine müteşekkirim, hepinizden Allah razı olsun” dedi.

Yapılan devir teslimin ardından kesilen kurbanların ardından Başkan Arvas ve beraberindekiler şehitler mezarlığına giderek, dua ettiler.