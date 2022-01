Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Van-Bahçesaray yolunda yapılacak olan tünelin ham maddi açıdan hem de erken bitmesi açısından mevcut güzergahta yapılmasının daha uygun olduğunu söyledi.

4-5 Şubat 2020'de Bahçesaray yolunda meydana gelen ve asker, güvenlik korucu ile vatandaşların da aralarında bulunduğu 42 kişin hayatını kaybettiği çığ felaketinin bir daha yaşanması için kalıcı önlemlerin alınması gerektiğini belirten Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bu çığ felaketinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Bahçesaray halkının çok üzgün olduğunu ifade eden Başkan Arvas, “Halkımız geçtiğimiz yılda yaşanan çığdan dolayı hem üzgün hem de morali bozuktur. Biz kendi aramızda sohbet ettiğimiz de bunu diyorlar. ‘Keşke orada bizi kurtarmaya gelen, bizim yardımımıza koşan insanlar bizim yüzümüzden ölmemiş olsalardı. Kendi insanımız orada vefat etselerdi o kadar üzülmeyecektik.' Bu nedenle başka buna benzer olayların yaşanmaması için Bahçesaray yoluna tünel yapılması artık elzem olmuştur” dedi.

Bahçesaray'da görmedikleri hizmetleri AK Parti döneminde gördüklerini ifade eden Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, “Eskiden yaşadığımız sıkıntılar çok büyüktü. Yollarımız çamurluydu, traktörlerle hastalarımızı götürüyorduk. Son yıllarda ilçemizde büyük hizmetler gördük. Son yıllarda yapılan çalışmalarla 2 yıl önce meydana gelen çığ olayına kadar yollarımız hiç kapanmıyordu. Hem Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden hemde Karabet Geçidi üzerinden yollarımız sürekli açık tutuluyordu. Çığ olayından sonra yolumuz ara ara kapanmaya başladı” diye konuştu.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğünün bölgede çalışma başlattığını ifade eden başkan Arvas, “Karayolları Bölge müdürünün çığdan sonra gerçekten çok büyük bir özveriyle, çok büyük bir samimiyetle, ihlasla bu yola ne yapsak, bu insanları nasıl kurtarırız şeklinde güzel çalışmaları var. Onun liyakatine, ehliyetine gerçekten samimiyetle takdirle karşılıyoruz. Onun için biz işine karışmak istemiyoruz. Ama şunu diyoruz biz Ankara'ya Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gittiğimizde görüştük, konuştuk kendilerine ricada da bulunduk. Hangisi en kısa zamanda bitirilebilecek ise, hangisi ekonomik olarak en maliyetsiz olacaksa, güvenlik yönünde de hangisi iyi ise o olsun. Tabii biz kendi aramızda vatandaşlarla oturup istişare ettiğimizde biz bunun hangisi olduğu ile ilgili fikrimiz vardır. Biz burada Karayolları Bölge Müdürümüzü desteklenmesini işitiyoruz. O yüzden hem Hizan'ın, hem de Bahçesaray'ın tünelini bir an evvel programa alınıp zaten keşifleri, proje ihalelerin bittiğini biliyorum ben öyle duydum. Burada bizim inancımız 3 yıl içerisinde Karayolları Bölge müdürümüzün liyakatıyla bu bitirilecek ve Bahçesaray halkının hizmetine sunulacaktır diye inanıyoruz” dedi.

“Yukarı Narcıla Mahallesi ile Bahçesaray'ın Liman Mahallesi arsında yaklaşık 12 kilometrelik bir tünelin yapılması daha uygun olur”

Mevcut yolda kar tüneli yapıldığı zaman ve iniş çıkışların çok olduğunu ifade eden Başkan Arvas, “Mevcut yola kar tünelleri yapılsa dahi bu yolda çok iniş çıkış var. Bu da araçların nakliye ile ilgili şuan ki durumu neyse o zamanda aynı standartta gidip gelecek. Başka yere 50 tonla giden bir araç, Bahçesaray'a 15-20 tonla geliyor. Buda bize külfet oluyor ve nakliyeyi ve diğer durumu kurtarmaz. Ama mevcut yol üzerine tünel olursa bu sıkıntılar tamamen biter. Gevaş üzerinden yapılacak olan tünelin dışında orada da kar tünelleri vardır. Orada istimlak bedeli vardır. Ayrıyeten 9 kilometre tüneli var. Tünel sonrası da ortalama 16 kilometrelik bir yol var ve her tarafı dağ ve yamaç. O alana yine kar tünelinin yapılması gerekiyor. Bunun için en uygunu biz vatandaşlarımızla yaptığımız istişare neticesinde mevcut yolda olması gerekiyor. Yukarı Narcıla Mahallesi'ni geçtikten sonra çığ bölgesine varmadan başlayıp Bahçesaray'ın Liman Mahallesi'nden çıkacak ve yaklaşık 12 kilometrelik bir tünelin yapılması daha uygun olur. Bu tek tüp te olur, iki tüp te olur. Yani 12 kilometreyi 24 kilometreye çıkarırlar takdir büyüklerimizindir. Ama bize tek tüp te yeter. Hizan yolundaki 4.5 kilometrelik bir tünel projesi yapıldı. Orada da gerekli çalışmalar yapıldı. Eğer orası da yapılırsa o zaman Siirt'ten, Şırnak'tan Cizre'den araçlar gelir ve Bahçesaray bir geçiş güzergahı olur. Buradan da Van'a gelirler. Van'dan gidenler de buradan gider. Bu da hem yolun kısaltılması olur, hem de ekonomiye çok büyük faydası olur” diye konuştu.

“Bugün Türkiye'de konuşulan stokçuluğu biz yıllarca burada yaşadık”

“Bizim insanımız bu yol nedeniyle çok büyük sıkıntılar çileler çekti” diyen Başkan Arvas, “Bugün Türkiye'de konuşulan stokçuluğu biz yıllarca burada kahrını çekmişiz. Yol kapanınca biz burada diğer insanlar gibi normal bir alışveriş yapamıyorduk. Yüzde 100 zamlı mal alıyorduk. Burada esnafımız kazanıyor desek onlarda kazanmıyordu. Biz vatandaşın ekonomik durumunu bildiğimiz için eskiden 700-800 korucumuz vardı, bu ekonomiyi döndürüyordu. Şimdi ise emekliler olduktan sonra bu oran 300-400'e düştü. Biz şimdi alternatif konular düşünüyoruz. Diyoruz ki tekstil fabrikası açalım, süt fabrikası açalım, şunu yapalım bunu yapalım o insanların ekonomik durumunu düzeltelim. Ama yoldan dolayı hiçbir iş adamlarımızı ilçeye getiremiyoruz. Biliyorsunuz Van'da tekstil işini yapanın çoğu Bahçesaraylıdır. Rica ediyoruz gelin memleketinize biz her türlü imkanı sağlayacağız. Yer verelim, bina yapalım. Onlarda yolu öne sürünce biz bir şey yapamıyoruz. Bahçesaray'ın o güzel suyunu niye dünya pazarına sunmayalım. Daha önce ilçeye yapılan fabrika yoldan dolayı adamlar iflas etti ve kapandı. Biz bunun çözümünü istiyoruz. Bunu yaparsa AK Parti yapar diyoruz. Biz yıllar önce hastalarımızı traktörle götürüyorduk. Doğru düzgün köy yollarımız yoktu. Şimdi ise yayla yolları, arazi yolları, sulama göletleri yapıyoruz. Vatandaşın her türlü hizmeti yapılıyor. Sağlıktan, eğitime her yönüyle. Ama bizim tek bir problemimiz var yol. Bunu da yetkililerden istirham ediyoruz. Karayolları Bölge Müdürümüz çok layakatlı bir insan. Bürokratlarımız çok liyakatlı. Van Valimiz çok çok değerli saygıya değer bir insan. Bunu samimiyetle söylüyorum. Lütfen en kısa zamanda bu tünel problemi çözülsün diye halkım adına rica ediyorum” şeklinde konuştu.